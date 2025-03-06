أكثر من 47 مليون دينار قيمة الحوالات للمحاكم عبر الواجهة الموحدة للدفع

وبيّن المركزي، أنه تم ربط المحاكم كافة بواجهة الدفع الموحدة والبالغة عددها 69 محكمة.
وأشار إلى أن إطلاق "الواجهة الموحدة" كان ناجحا وأثبت فاعليته بعد ما أجريت من خلاله أكثر من 43 ألف حوالة مالية إلكترونية، بلغ عدد المستفيدين منها 43881 مستفيدا.
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