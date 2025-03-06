الخميس 2025-03-06 05:50 م
 

أكثر من 47 مليون دينار قيمة الحوالات للمحاكم عبر الواجهة الموحدة للدفع

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
 
الخميس، 06-03-2025 05:43 م

الوكيل الإخباري-   بلغت القيمة الإجمالية للحوالات المالية الإلكترونية التي نفذتها المحاكم عبر نظام واجهة الدفع الحكومية الموحدة منذ بدء تشغيله 47.3 مليون دينار، بحسب بيانات البنك المركزي .

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وبيّن المركزي، أنه تم ربط المحاكم كافة بواجهة الدفع الموحدة والبالغة عددها 69 محكمة.


وأشار إلى أن إطلاق "الواجهة الموحدة" كان ناجحا وأثبت فاعليته بعد ما أجريت من خلاله أكثر من 43 ألف حوالة مالية إلكترونية، بلغ عدد المستفيدين منها 43881 مستفيدا.

 
 
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