أكثر من 47 مليون دينار قيمة الحوالات للمحاكم عبر الواجهة الموحدة للدفع

الوكيل الإخباري- بلغت القيمة الإجمالية للحوالات المالية الإلكترونية التي نفذتها المحاكم عبر نظام واجهة الدفع الحكومية الموحدة منذ بدء تشغيله 47.3 مليون دينار، بحسب بيانات البنك المركزي .

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وبيّن المركزي، أنه تم ربط المحاكم كافة بواجهة الدفع الموحدة والبالغة عددها 69 محكمة.