إجراءات حكومية لإعادة تشغيل مطار عمان كـ"مطار مدني"

واطلعت التهتموني خلال الزيارة على سير عمل الشركة وخططها المستقبلية لتطوير قطاع الطيران المدني، لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للنقل الجوي.
كما تفقدت مطار عمان المدني واطلعت خلال جولة ميدانية على الإجراءات والمتطلبات القياسية لإعادة تشغيل المطار، كمطار مدني يتضمن كل متطلبات السلامة الجوية.
وأكدت ضرورة التعاون بين الجهات كافة، لتسهيل وتسريع خطط تجهيز المطار ومتطلبات الاستثمار، والتركيز على رفع مستوى التنافسية وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأشادت التهتموني بجهود الهيئة والشركة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في المطارات الأردنية، مؤكدة أهمية تعزيز الاستعدادات لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطيران في المرحلة المقبلة.
وأعربت وزيرة النقل عن دعم الوزارة الكامل للجهود الرامية إلى تطوير قطاع الطيران، مشيرة إلى أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة وزارة النقل لخطط التطوير والارتقاء بقطاع الطيران، بما ينسجم مع رؤية الحديث الاقتصادي ويعزز من دور المطارات الأردنية كمحطات محورية تربط الشرق بالغرب، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص.
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