إجراءات حكومية لإعادة تشغيل مطار عمان كـ"مطار مدني"

الوكيل الإخباري- تفقدت وزيرة النقل المهندسة، وسام التهتموني، امس الأحد، مطار عمان المدني، وشركة المطارات الأردنية، والتقت رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، والرئيس التنفيذي للشركة الكابتن محمد الجالودي.

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واطلعت التهتموني خلال الزيارة على سير عمل الشركة وخططها المستقبلية لتطوير قطاع الطيران المدني، لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للنقل الجوي.



كما تفقدت مطار عمان المدني واطلعت خلال جولة ميدانية على الإجراءات والمتطلبات القياسية لإعادة تشغيل المطار، كمطار مدني يتضمن كل متطلبات السلامة الجوية.



وأكدت ضرورة التعاون بين الجهات كافة، لتسهيل وتسريع خطط تجهيز المطار ومتطلبات الاستثمار، والتركيز على رفع مستوى التنافسية وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.



وأشادت التهتموني بجهود الهيئة والشركة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في المطارات الأردنية، مؤكدة أهمية تعزيز الاستعدادات لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطيران في المرحلة المقبلة.

وأعربت وزيرة النقل عن دعم الوزارة الكامل للجهود الرامية إلى تطوير قطاع الطيران، مشيرة إلى أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.