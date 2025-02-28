الجمعة 2025-02-28 05:37 م
 

إجمالي الدين العام للأردن يتراجع 1% حتى نهاية العام الماضي 2024

نقود
نقود
الجمعة، 28-02-2025 05:09 م

الوكيل الإخباري-   تراجع إجمالي الدين العام للأردن بنسبة 1% ليصل إلى 44.161 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي 2024 مقارنة بمستواه المسجل حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2024.

اضافة اعلان


ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى 116.8% حتى نهاية العام الماضي 2024 مقارنة مع 118% حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2024.


وأشارت البيانات إلى أن الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي انخفض بنسبة 3.2% حتى نهاية العام الماضي مقارنة مع نهاية شهر تشرين الثاني من العام ذاته ليصل إلى 9.9 مليار دينار.

 
gnews

أحدث الأخبار

عملية رصد لهلال شهر رمضان

عربي ودولي دول تبدأ صيام أول أيام رمضان الأحد - اسماء

نقود

اقتصاد محلي إجمالي الدين العام للأردن يتراجع 1% حتى نهاية العام الماضي 2024

نقابة المهندسين

أخبار محلية تواصل انتخابات الشعب الهندسية لنقابة المهندسين حتى السادسة مساء

الجنيه الإسترليني

أسواق ومال تراجع الإسترليني أمام الدولار واليورو

جرش

أخبار محلية محافظ جرش: تكثيف الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان

دولة تعلن بدء صيام رمضان السبت

عربي ودولي هذه الدول تعلن بدء صيام رمضان السبت- أسماء

وحدة انارة

أخبار محلية تركيب 1800 وحدة إنارة جديدة بلواء بني عبيد

العيسوي

أخبار محلية العيسوي: الملك يمضي بعزم في درب الحق والكرامة ومواقفه نبراسًا في سماء الأمة



 



الأكثر مشاهدة