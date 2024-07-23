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إدراج إصدارين من سندات الخزينة لعام 2024 بقيمة 250 مليون دينار

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الثلاثاء، 23-07-2024 09:42 ص

 

الوكيل الاخباري -عممت بورصة عمّان، بأنه سيتم إدراج الإصدارين التاسع عشر والعشرين من سندات الخزينة لعام 2024 اعتبارا من صباح الأربعاء المقبل 24 تموز .

وبحسب التعميم فإن قيمة الإصدار التاسع عشر من سندات الخزينة بقيمة 150 مليون دينار، وتاريخ استحقاقه سيكون في 3 حزيران 2029.

ووفق التعميم فإن قيمة الإصدار العشرين من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار، وتاريخ استحقاقه سيكون 12 حزيران 2029.  . 

 

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