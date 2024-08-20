إطفاء 2.150 مليار دينار من ديون الحكومة

وبحسب بيانات وزارة المالية فإن الحكومة اقترضت منذ بداية العام الحالي سندات وأذونات خزينة بقيمة 3 مليارات دينار بالمقابل أطفأت ديون بقيمة 2.150 مليار دينار.
كما أظهرت البيانات، أن مجموع الفوائد المترتبة على السندات وأذونات الخزينة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران وصلت 625 مليون دينار.
وأوضحت البيانات أن الحكومة استدانت عبر سندات خزينة بقيمة 2.650 مليار دينار في النصف الأول من العام الحالي تتضمن إصدار سندات خزينة للحصول على الجنسية الأردنية، كما استدانت أذونات خزينة بقيمة 350 مليون دينار خلال النصف الأول.
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