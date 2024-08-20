إطفاء 2.150 مليار دينار من ديون الحكومة

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات وزارة المالية، أن الحكومة أطفأت ديون بقيمة 2.150 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي.

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وبحسب بيانات وزارة المالية فإن الحكومة اقترضت منذ بداية العام الحالي سندات وأذونات خزينة بقيمة 3 مليارات دينار بالمقابل أطفأت ديون بقيمة 2.150 مليار دينار.



كما أظهرت البيانات، أن مجموع الفوائد المترتبة على السندات وأذونات الخزينة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران وصلت 625 مليون دينار.