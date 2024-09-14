إطلاق أيقونة "المغتربون شركاؤنا في الاستثمار" على منصة الاستثمار الحكومية

وقالت الوزارة في بيان صحفي السبت إن أيقونة (المغتربون شركاؤنا في الاستثمار) تأتي كجزء من المنصة الاستثمارية Invest.jo والتي تم إطلاقها في شهر تموز 2023 لمواكبة أحدث التطورات التقنية، ولتتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة 2033.
وذكرت وزارة الاستثمار في بيانها أن المنصة الاستثمارية Invest.jo شهدت منذ إطلاقها أكثر من نصف مليون دخول لمهتمين بالاستثمار بالمملكة، وتحتوي على كافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري في الأردن، كالتشريعات والقوانين الناظمة للبيئة الاستثمارية، وأهم القطاعات والفرص الاستثمارية والتي وصلت لغاية الآن إلى 39 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً، ومزايا الاستثمار في الأردن، وآليات الاستثمار في العقبة، والمناطق التنموية والحرة.
وأكدت وزارة الاستثمار أنه سيتم التواصل مع كافة السفارات الأردنية في الخارج للتعاون معهم لتعريف المغترب الأردني في الخارج بوجود أيقونة (المغتربون شركاؤنا في الاستثمار) على منصة Invest.jo تساعدهم على التعرف على كافة المعلومات الخاصة ببيئة الأعمال في المملكة.
يذكر أن وزارة الاستثمار وضمن استراتيجية ترويج الاستثمار 2023 -2026 أكدت على اهتمامها المستمر بالتواصل مع المغتربين الأردنيين، حيث تم تنظيم عدد من الجولات الترويجية في عدد من الدول المستهدفة ضمن الاستراتيجية، ركزت على عقد لقاءات مع المغتربين الأردنيين بالإضافة إلى عقد لقاءات عدة عبر المنصات الافتراضية معهم بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية الأردنية في تلك الدول.
-
أخبار متعلقة
-
نصائح حكومية للمتسوقين بالأردن
-
ارتفاع الطاقة الكهربائية المشتراة 3.4% والمباعة 3.2 % العام الماضي
-
الأردنيون اشتروا هواتف محمولة بـ100 مليون دينار في 8 أشهر
-
ليرة الذهب تتربع على عرش جديد في الأردن
-
7,45 مليون حوالة منذ مطلع العام بقيمة 5,96 مليار دينار
-
بصدارة ذكورية.. 3,37 مليارا مدفوعة عبر المحافظ منذ مطلع 2024
-
ارتفاع أسعار الذهب في الأردن إلى مستويات جنونية
-
ارتفاع صادرات اللوازم الطبية الأردنية خلال 8 أشهر.. كم وصلت؟