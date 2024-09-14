إطلاق أيقونة "المغتربون شركاؤنا في الاستثمار" على منصة الاستثمار الحكومية

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الاستثمار أيقونة جديدة للتواصل مع المغتربين الأردنيين في الخارج على المنصة الإلكترونية Invest.Jo، جاء عنوانها (المغتربون شركاؤنا في الاستثمار) وذلك ضمن جهود الوزارة لتوفير بيئة رقمية تفاعلية تسهل عملية تواصل المغتربين الأردنيين مع وزارة الاستثمار، وتمكنهم من التعرف على بيئة الأعمال في المملكة.

اضافة اعلان



وقالت الوزارة في بيان صحفي السبت إن أيقونة (المغتربون شركاؤنا في الاستثمار) تأتي كجزء من المنصة الاستثمارية Invest.jo والتي تم إطلاقها في شهر تموز 2023 لمواكبة أحدث التطورات التقنية، ولتتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة 2033.



وذكرت وزارة الاستثمار في بيانها أن المنصة الاستثمارية Invest.jo شهدت منذ إطلاقها أكثر من نصف مليون دخول لمهتمين بالاستثمار بالمملكة، وتحتوي على كافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري في الأردن، كالتشريعات والقوانين الناظمة للبيئة الاستثمارية، وأهم القطاعات والفرص الاستثمارية والتي وصلت لغاية الآن إلى 39 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً، ومزايا الاستثمار في الأردن، وآليات الاستثمار في العقبة، والمناطق التنموية والحرة.



وأكدت وزارة الاستثمار أنه سيتم التواصل مع كافة السفارات الأردنية في الخارج للتعاون معهم لتعريف المغترب الأردني في الخارج بوجود أيقونة (المغتربون شركاؤنا في الاستثمار) على منصة Invest.jo تساعدهم على التعرف على كافة المعلومات الخاصة ببيئة الأعمال في المملكة.