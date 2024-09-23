إطلاق منصة لاستقبال طلبات الاستفادة من دعم الطاقة المتجددة بنسبة 30% الثلاثاء

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الوكيل الإخباري- أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إطلاق مرحلة جديدة من تقديم دعم الطاقة المتجددة بنسبة 30% لتركيب 4 آلاف نظام خلايا شمسية بتكلفة 8 مليون دينار. اضافة اعلان





وقال الخرابشة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن هذه المرحلة تتضمن أيضا تركيب 5 آلاف نظام سخان شمسي بتكلفة تصل إلى 3 مليون دينار.



وأضاف أن هذه المرحلة جاءت لزيادة النمو الاقتصادي في الأردن والاستثمار في قطاعات الطاقة مع الحفاظ على فرص العمل وإدامة عمل الشركات فيه.



وأشار الخرابشة إلى أن المرحلة السابقة تضمنت تركيب 3500 سخان شمسي و2000 نظام طاقة متجددة.



وبين أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال طلبات الاستفادة من الدعم الجديد اعتبارا من يوم غد الثلاثاء ضمن شروط أهمها ألا يزيد دخل الأسرة عن 1500 دينار شهريا ولا تملك الأسرة أكثر من سيارتين وغيرها من الشروط التي ستكون واضحة عبر المنصة.