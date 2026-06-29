إطلاق مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية بنسخته الثانية

وأكد محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس أن "مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية يُمثّل منصةً استراتيجية وطنية تعكس عمق التحولات التي يشهدها قطاعنا المالي، ورؤيتنا في بناء منظومة مالية رقمية متكاملة تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الأردن إقليمياً ودولياً"، مشيراً إلى أن البنك المركزي يواصل جهوده الحثيثة في رسم السياسات التنظيمية الداعمة للابتكار مع ضمان حماية المستهلك في آنٍ واحد.
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