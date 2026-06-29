الإثنين 2026-06-29 06:37 م

إطلاق مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية بنسخته الثانية

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها الرابع لعام 2026، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي" عند مستواه الحالي البالغ 5.75%، والإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة
البنك المركزي الأردني
 
الإثنين، 29-06-2026 04:57 م

الوكيل الإخباري-   أعلن البنك المركزي الأردني عن تنظيم مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2026 (Jordan Fintech Festival)، والذي يُعقد بنسخته الثانية خلال الفترة من 23 إلى 24 أيلول 2026، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات – البحر الميت، وذلك بالشراكة مع جمعية البنوك في الأردن والتعاون الدولي الألماني (GIZ)، ضمن جهوده المستمرة في تعزيز بيئة التكنولوجيا المالية وتطوير المنظومة المالية الرقمية في المملكة الأردنية الهاشمية.

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وأكد محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس أن "مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية يُمثّل منصةً استراتيجية وطنية تعكس عمق التحولات التي يشهدها قطاعنا المالي، ورؤيتنا في بناء منظومة مالية رقمية متكاملة تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الأردن إقليمياً ودولياً"، مشيراً إلى أن البنك المركزي يواصل جهوده الحثيثة في رسم السياسات التنظيمية الداعمة للابتكار مع ضمان حماية المستهلك في آنٍ واحد.

 
 


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