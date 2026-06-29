إطلاق مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية بنسخته الثانية

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الأردني عن تنظيم مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2026 (Jordan Fintech Festival)، والذي يُعقد بنسخته الثانية خلال الفترة من 23 إلى 24 أيلول 2026، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات – البحر الميت، وذلك بالشراكة مع جمعية البنوك في الأردن والتعاون الدولي الألماني (GIZ)، ضمن جهوده المستمرة في تعزيز بيئة التكنولوجيا المالية وتطوير المنظومة المالية الرقمية في المملكة الأردنية الهاشمية.

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