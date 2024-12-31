إطلاق ميثاق رضى متلقي خدمات غرفة تجارة عمان وأكاديميتها للتدريب

الوكيل الإخباري- أطلقت غرفة تجارة عمان "ميثاق رضى متلقي الخدمة" للغرفة، وأكاديميتها للتدريب، انطلاقا من نهجها الراسخ في خدمة متلقي خدماتها، اذ يُعد رضاهم في صدارة أولوياتها واحد أهدافها الاستراتيجية الرئيسية ومساعيها على مدار السنوات لتحقيقه.



وحسب بيان الغرفة اليوم الثلاثاء، ان اهم أهداف ميثاق رضى مُتلقي الخدمة هو زيادة رضا مُتلقي الخدمة، وتعزيز سمعة الغرفة، ورفع مستوى الثقة والولاء لدى أعضاء الغرفة، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المُقدمة وبناء علاقات قوية ومستدامة مع متلقي الخدمة، فيما يهدف ميثاق الاكاديمية الى زيادة رضى متلقي الخدمة "المُتدربين" وتعزيز سمعة الأكاديمية وانتشارها، وتحسين جودة العملية التدريبية.

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وأشارت الى ان "ميثاق رضى متلقي الخدمة" للغرفة يتضمن أربعة وعود في حال اكتمال المعاملة وهي الالتزام بسرعة إنجاز خدمة تسجيل المؤسسة الفردية خلال 15 دقيقة والالتزام بسرعة إنجاز خدمة المُصادقة على صحة التوقيع خلال 15 دقيقة وضمان استلام شهادة المنشأ في نفس اليوم الذي تطلبها فيه والالتزام بسرعة إصدار شهادة المنشأ للمنتوجات الأردنية "الزراعية، الطبيعية، الحيوانية" خلال 20 دقيقة.



وأوضحت أن من حق متلقي الخدمة في حال عدم الوفاء بأي من الوعود المذكورة أعلاه، المطالبة بالتعويضات المقدمة لضمان الالتزام بالوعود وحسب اختيارهم وهي "خصم بقيمة 20 بالمئة على أي برنامج تدريبي يتم التسجيل فيه ضمن البرامج المُعلن عنها للربع الحالي أو الذي يليه في أكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب أو الحصول على بطاقة دور ذهبية صالحة للاستخدام مرة واحدة، وهي بطاقة تسمح لمُتلقي الخدمة بأن يتلقى الخدمة بشكل مباشر بدون بطاقة دور وانتظار وصالحة للاستخدام مرة واحدة وتحتوي على تاريخ انتهاء.



وتضمن ميثاق الاكاديمية وعدان تجاه المتدربين، "تجربة تدريبية متميزة مع نخبة من المُدربين الخبراء والالتزام بمواعيد البرامج التدريبية المعلنة لضمان ثقة متلقي الخدمة وتنفيذ جميع البرامج التدريبية في المواعيد المعلنة مسبقاً على الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأكاديمية".



وأكدت الغرفة، أن من حق المتدرب في حال عدم الوفاء بأي من الوعود المطالبة بالتعويضات المقدمة لضمان الالتزام بالوعود وهي: الانسحاب من أي برنامج تدريبي واسترداد جميع الرسوم بعد الجلسة الأولى في حال لم يحقق البرنامج التدريبي توقعات المتدرب وفي حال تأجيل أي برنامج تدريبي يحق للمتدرب الحصول على خصم بقيمة 20 بالمئة على نفس البرنامج التدريبي بالموعد المؤجل.



وأضافت، ان ميثاق الاكاديمية تضمن عددا من الشروط والأحكام فيما تضمن ميثاق رضى متلقي الخدمة" للغرفة عددا من الاستثناءات تم نشرها على الموقع الإلكتروني للغرفة.