إعادة طرح عطاء لشراء كميات من الشعير للمرة الثانية

الجمعة، 09-01-2026 12:11 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن إعادة طرح عطاء لشراء كمية 100 أو 120 ألف طن شعير للمرة الثانية.

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك، إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (650) ديناراً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 14-1-2026.


واشترطت الوزارة عند الشراء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

 
 


