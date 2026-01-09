إعادة طرح عطاء لشراء كميات من الشعير للمرة الثانية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن إعادة طرح عطاء لشراء كمية 100 أو 120 ألف طن شعير للمرة الثانية.

اضافة اعلان



ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك، إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (650) ديناراً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 14-1-2026.