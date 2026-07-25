إعفاء صادرات الألبسة والمحيكات الأردنية إلى الولايات المتحدة بالكامل من الرسوم الجمركية

ووفقا لذلك، ستخضع منتجات الألبسة والمحيكات بجميع أشكالها لنسبة صفر من الرسوم الجمركية؛ ترجمة لبنود الاتفاقية التي نصت على منح قطاع الألبسة والمحكيات بجميع أشكاله نفاذا أكثر تفضيليا إلى السوق الأميركية، في حين ستلتزم الولايات المتحدة الأميركية بتخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة المفروضة على بقية السلع الأردنية إلى 10بالمئة.
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