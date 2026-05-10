إلغاء قيود مفروضة على تداول أسهم شركتين في بورصة عمّان

الأحد، 10-05-2026 10:10 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت بورصة عمّان، الأحد، إلغاء القيود المفروضة على تداول أسهم شركتين في البورصة اعتباراً من اليوم.

وأوضحت البورصة، في تعميم لها، أنها كانت قد قيّدت التداول بأسهم الشركتين لعدم قيامهما بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31 ضمن المدة المحدّدة.


وأضافت البورصة في تعميمها: "لاحقاً لتعميمنا رقم (56) بتاريخ 2026/5/5 بخصوص تقييد التداول بأسهم شركتين (...)، وفي ضوء قيامهما بتزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة، واستناداً إلى أحكام المادة (15/د) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمّان، أرجو إعلامكم بأنه سيتم إلغاء القيود المفروضة على تداول أسهم الشركتين المشار إليهما أعلاه، وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 2026/5/10".


وكان المدير التنفيذي لشركة بورصة عمّان، مازن الوظائفي، قد أكد في تصريح سابق أن أرباح الشركات المدرجة في البورصة، بعد الضريبة والعائدة لمساهميها، ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2026 لتصل إلى 620.7 مليون دينار، مقارنة مع 564.8 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2025، بارتفاع نسبته 9.9%، لتسجل بذلك ثاني أعلى صافي أرباح تاريخية للربع الأول بعد نتائج عام 2022.


وأضاف أن 96% من الشركات المدرجة في البورصة، والبالغ عددها 159 شركة، قامت بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 2026/03/31 ضمن المهلة المحددة، من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني (XBRL)، مشيراً إلى أن هذه النسبة المرتفعة تظهر مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس التزام الشركات الأردنية بمبادئ ومعايير الإفصاح والشفافية بشكل عام.

 
 


