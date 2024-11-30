إلى أين تتجه أسعار الذهب؟

وأضاف علان، اليوم السبت، أن الذهب يستقر بانتظار تسلم الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها، وبانتظار السياسة النقدية المتعلقة برفع الفائدة، والتي قد تتضح خلال الشهر المقبل.
ورجّح علان خفض الفائدة على الدولار بمقدار ربع نقطة أساس، مما ينعكس إيجابًا على أسعار الذهب عالميا ومحليا.
وأشار علان إلى أن الأسواق العالمية أغلقت أمس عند مستوى 2650 دولارًا للأونصة.
وبلغ سعر ليرة الذهب الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات 430 دينارًا، بينما سجلت الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 377 دينارًا.
ولفت علان إلى أن الطلب والعرض على الذهب في الأسواق المحلية ضعيف.
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