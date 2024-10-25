إلى كم وصل سعر غرام الذهب 21 في الأردن؟

وبلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و 24 على التوالي ، 49 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 45.5 دينارا للشراء منهم ، 63.7 دينارا للبيع للمواطنين و 61.5 دينارا للشراء منهم .
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