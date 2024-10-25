إلى كم وصل سعر غرام الذهب 21 في الأردن؟

08:32 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/707645 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- وصل سعر غرام الذهب 21 الاكثر طلبا لدى الأردنيين الى 55.6 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 53.5 دينارًا للشراء منهم، وفقا لأحدث تسعيرة صادرة عن نقابة الحلي والمجوهرات . اضافة اعلان





وبلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و 24 على التوالي ، 49 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 45.5 دينارا للشراء منهم ، 63.7 دينارا للبيع للمواطنين و 61.5 دينارا للشراء منهم .



