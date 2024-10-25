الجمعة 2024-10-25 09:11 م
 

إلى كم وصل سعر غرام الذهب 21 في الأردن؟

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 25-10-2024 08:32 م
الوكيل الإخباري-   وصل سعر غرام الذهب 21 الاكثر طلبا لدى الأردنيين الى 55.6 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 53.5 دينارًا للشراء منهم، وفقا لأحدث تسعيرة صادرة عن نقابة الحلي والمجوهرات .اضافة اعلان


وبلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و 24 على التوالي ، 49 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 45.5 دينارا للشراء منهم ، 63.7 دينارا للبيع للمواطنين و 61.5 دينارا للشراء منهم . 

 
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