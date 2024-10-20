إلى كم وصل سعر ليرة الذهب في الأردن؟

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر ليرة الذهب الانجليزية بوزن 8 غرامات اليوم الأحد عند 440 دينارا ، والرشادية بوزن 7 غرامات عند 387 دينارا وهو رقم قياسي تسجله الليرة وفقا لما افاد نقيب الصاغة ربحي علان . اضافة اعلان





واستقر سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا عند 55.2 دينارا للبيع للمواطنين و 53.2 دينارا للشراء منهم .

