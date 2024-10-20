الأحد 2024-10-20 12:58 م
 
 

إلى كم وصل سعر ليرة الذهب في الأردن؟

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 20-10-2024 10:46 ص
الوكيل الإخباري-    بلغ سعر ليرة الذهب الانجليزية بوزن 8 غرامات  اليوم الأحد عند 440 دينارا ، والرشادية بوزن 7 غرامات عند 387 دينارا وهو رقم قياسي تسجله الليرة وفقا لما افاد نقيب الصاغة ربحي علان .اضافة اعلان


واستقر سعر  غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا عند  55.2 دينارا للبيع للمواطنين و 53.2 دينارا للشراء منهم   .
 
gnews

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