إلى كم وصل سعر ليرة الذهب في الأردن؟

واستقر سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا عند 55.2 دينارا للبيع للمواطنين و 53.2 دينارا للشراء منهم .
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