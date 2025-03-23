الأحد 2025-03-23 02:07 ص
 

إليكم أسعار الذهب في الأردن الأحد

إليكم أسعار الذهب في الأردن الأربعاء
الذهب
 
الأحد، 23-03-2025 01:34 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا 61.3 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات اليوم الأحد.

وبلغ سعر الذهب من عيار 14،18،24، 70.5 دينارا، 54.5 دينارا، 41.4 دينارا، على التوالي. 

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