إليكم أسعار الذهب في الأردن الأحد

وبلغ سعر الذهب من عيار 14،18،24، 70.5 دينارا، 54.5 دينارا، 41.4 دينارا، على التوالي.
-
أخبار متعلقة
-
كم بلغ سعر الليرة الرشادي والإنجليزي السبت في الاردن
-
أسعار الذهب في الأردن ارتفعت 15% منذ بداية العام الحالي
-
البنك المركزي: تعديلات أقساط التأمين الإلزامي "لا تندرج ضمن مفهوم الرسوم أو الضرائب"
-
بعد انخفاض وارتفاع .. تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم
-
الذهب يتراجع.. وهذه الأسعار في الأردن بعد الانخفاض الكبير
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم
-
821.4 مليون دينار الإيرادات المحلية في الشهر الأول من العام