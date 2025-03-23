إليكم أسعار الذهب في الأردن الأحد

الوكيل الإخباري- بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا 61.3 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات اليوم الأحد.



وبلغ سعر الذهب من عيار 14،18،24، 70.5 دينارا، 54.5 دينارا، 41.4 دينارا، على التوالي.

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