إليكم أسعار الذهب في الأردن الأحد

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب محليا، اليوم الأحد، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا 62.4 دينارًا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 60.4 دينارًا لجهة الشراء، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيار 24 و18 و14 من محال الصاغة 71.60 دينارًا و55.60 دينارًا 42.10 دينارًا على التوالي.

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