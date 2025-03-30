إليكم أسعار الذهب في الأردن الأحد

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيار 24 و18 و14 من محال الصاغة 71.60 دينارًا و55.60 دينارًا 42.10 دينارًا على التوالي.
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