إليكم أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب محليا اليوم الأربعاء، قرب مستوياتها القياسية، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا 59.2 دينارا، وفق نقابة أصحاب محلات الحلي والمجوهرات.



كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 68 دينارا، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 52.7 دينارا، وعيار 14، 40 دينارا.

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