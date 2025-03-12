إليكم أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 68 دينارا، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 52.7 دينارا، وعيار 14، 40 دينارا.
-
أخبار متعلقة
-
الألبسة تحقق قفزات نوعية وتشكل دعامة رئيسية للصادرات الوطنية
-
طرح عطاء لشراء كميات من القمح
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن
-
1.089 مليار دينار حجم التداول العقاري في الأردن منذ بداية العام
-
سوريا .. ضبط 100 ألف حبة كبتاغون قبل تهريبها للاردن
-
بعد انخفاض سعر الذهب محليا.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي اليوم