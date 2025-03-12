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إليكم أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

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أرشيفية
 
الأربعاء، 12-03-2025 10:41 ص

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب محليا اليوم الأربعاء، قرب مستوياتها القياسية، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا 59.2 دينارا، وفق نقابة أصحاب محلات الحلي والمجوهرات.

كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 68 دينارا، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 52.7 دينارا، وعيار 14، 40 دينارا.

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