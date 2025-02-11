إليكم أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

وبحسب النشرة التي تصدرها النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محال الصاغة، 67.20 و52.10 دينارا على التوالي.
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