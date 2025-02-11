إليكم أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الثلاثاء، إذ بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين، لغايات الشراء من محال الصاغة 58.70 دينارا مقابل 56.70 دينارا لجهة البيع.

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وبحسب النشرة التي تصدرها النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محال الصاغة، 67.20 و52.10 دينارا على التوالي.