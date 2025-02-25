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إليكم أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 25-02-2025 09:43 ص
الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، وفق النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21، 59.40 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 57.40 دينارا لجهة الشراء.

وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 و14 من محال الصاغة، 68.10 دينارا و52.80 دينارا 40.10 دينارا على التوالي. 
 
gnews

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