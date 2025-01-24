إليكم أسعار الذهب في الأردن الجمعة

06:15 م

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين، اليوم الجمعة، 55.6 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 49.3 دينارا، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 63.6 دينارا.

