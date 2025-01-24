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إليكم أسعار الذهب في الأردن الجمعة

مصاغ ذهبي
مصاغ ذهبي
الجمعة، 24-01-2025 06:15 م
الوكيل الإخباري- بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين، اليوم الجمعة، 55.6 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 49.3 دينارا، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 63.6 دينارا.
 
gnews

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