إليكم أسعار الذهب في الأردن السبت

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب محليا اليوم السبت، قرب المستويات القياسية للمعدن الأصفر، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا 59.2 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 68 دينارا، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 52.7 دينارا، وعيار 14، 40 دينارا.

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