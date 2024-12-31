إليكم أسعار الذهب في الأردن بآخر أيام 2024

الوكيل الإخباري- بلغ سعر ذهب عيار 21 محليا، اليوم الثلاثاء، لغايات البيع 52.90 دينارا من محالّ الصاغة، مقابل 50.90 دينارا لجهة الشراء، بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.



كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، 60.90 دينارا و46.90 دينارا على التوالي، فيما بلغ لغايات الشراء 58.50 دينارا، و43.40 دينارا على التوالي.

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