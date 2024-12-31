إليكم أسعار الذهب في الأردن بآخر أيام 2024

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، 60.90 دينارا و46.90 دينارا على التوالي، فيما بلغ لغايات الشراء 58.50 دينارا، و43.40 دينارا على التوالي.
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