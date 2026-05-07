الخميس 2026-05-07 09:09 ص

إليكم نشرة أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الخميس

الخميس، 07-05-2026 09:03 ص
الوكيل الإخباري-  بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2201 طن، فيما بلغت كمية الفواكه 440 طنًا، والورقيات 248 طنًا.اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 - 25 قرشًا، والبصل الناشف 15 - 22 قرشًا، والبطاطا 20 - 50 قرشًا، والبطيخ 15 - 40 قرشًا، والبندورة 15 - 35 قرشًا، والجزر 15 - 25 قرشًا، والخس 15 - 25 قرشًا، والخيار 20 - 38 قرشًا، والزهرة 20 - 40 قرشًا، والكوسا 30 - 50 قرشًا، والليمون 150 - 200 قرش، والملفوف 12 - 20 قرشًا، والملوخية 50 - 70 قرشًا، والموز البلدي 50 - 75 قرشًا.
 
 


