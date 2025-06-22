إليك أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الأحد

وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي نحو 483 دينارًا، في حين استقر سعر شرائها عند 478 دينارًا. أما الليرة الإنجليزية، فوصل سعر بيعها إلى 551 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء 546 دينارًا.
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