إليك أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الأحد

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الوكيل الإخباري- سجّلت أسعار الليرات الذهبية في السوق الأردنية استقرارًا نسبيًا، اليوم الأحد، بحسب المعادلة المعتمدة في التسعير من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي نحو 483 دينارًا، في حين استقر سعر شرائها عند 478 دينارًا. أما الليرة الإنجليزية، فوصل سعر بيعها إلى 551 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء 546 دينارًا.

