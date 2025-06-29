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إليك أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الأحد

إليك أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الجمعة
الليرة الذهبية
 
الأحد، 29-06-2025 09:22 م

الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الليرات الذهبية في السوق الأردنية ، اليوم الاحد، بحسب المعادلة المعتمدة في التسعيرة من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي نحو 463 دينارًا،  أما الليرة الإنجليزية، فوصل سعر بيعها إلى 530 دينارًا.

 

و بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 66.6 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

 
gnews

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