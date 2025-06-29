إليك أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الأحد

وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي نحو 463 دينارًا، أما الليرة الإنجليزية، فوصل سعر بيعها إلى 530 دينارًا.
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