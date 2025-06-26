الخميس 2025-06-26 10:31 م
 

إليك أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الخميس

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
 
الخميس، 26-06-2025 10:05 م
الوكيل الإخباري-    استقرت أسعار الليرات الذهبية في السوق الأردنية ، اليوم الخميس، بحسب المعادلة المعتمدة في التسعيرة من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي نحو 480 دينارًا،  أما الليرة الإنجليزية، فوصل سعر بيعها إلى 543 دينارًا.
 
gnews

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