إنجاز 61723 معاملة عبر خدمة المكان الواحد بتجارة عمان خلال الربع الأول

ويضم المقر مديرية عمل غرفة تجارة عمان ومكاتب لوزارة الخارجية ودائرة الأراضي والمساحة وضريبة الدخل والمبيعات والكاتب العدل وأمانة عمان الكبرى (مكتب وحدة رخص المهن)، إضافة إلى مكتب لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، ومكتب "اي فواتيركم".
وحسب إحصائية للغرفة تم إنجاز 5089 معاملة لإصدار تصاريح عمل وقرابة 13300 معاملة تصديق وثائق ووكالات واستشارات قنصلية، و8494 معاملة أراض ومساحة، وإنهاء 7250 معاملة لضريبة الدخل والمبيعات.
وأنجز مكتب كاتب العدل 10045 معاملة بين تصديق وكالات أو إصدارها ومعاملات أخرى مثل الكفالات والتعهدات واتفاقيات وغيرها من المعاملات العدلية، و1366 معاملة تراخيص مهن من قبل مكتب وحدة تراخيص المهن التابع لأمانة عمان.
كما تم إنجاز 4306 معاملات بين إصدار جوازات سفر أو هويات شخصية وشهادات ميلاد وتصديق معاملات من خلال مكتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات، و11873 معاملة دفع إلكتروني من خلال مكتب "اي فواتيركم".
وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، إن تجارة عمان تنفرد بتوفير المكان الواحد بهذا العدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية لتمكين القطاع التجاري والخدمي والمستثمرين بالعاصمة من إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر وتجويد بيئة الأعمال.
وعبر عن شكره للجهات الرسمية لتعاونها المستمر مع الغرفة لتسهيل إنجاز معاملات القطاع التجاري والخدمي والمواطنين، داعيا الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية والمواطنين للاستفادة من خدمات "مقر خدمة المكان الواحد" لما لذلك من تسهيل في إنجاز معاملاتهم وتوفير الوقت والجهد.
وأكد الحاج توفيق أن تجارة عمان مستمرة بتطوير الخدمات المقدمة للقطاع التجاري والخدمي وافتتاح مكاتب لجهات حكومية جديدة بمقرها مثل وزارتي الداخلية والاستثمار ومراقب عام الشركات.
