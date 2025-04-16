إنزلاق مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى

الوكيل الإخباري- انزلقت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الأربعاء بشكل كبير بسبب المخاوف المتجددة المرتبطة بالتعريفات الجمركية المتبادلة.

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وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 699 نقطة ليصل إلى 39669 نقطة، أي نسبة انخفاض 1.73 بالمئة.

وانخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 516 ليصل إلى 16307 نقاط، أي نسبة انخفاض 3.07 بالمئة.



وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 121 نقطة ليصل إلى 5275 نقطة، أي نسبة انخفاض 2.24 بالمئة.