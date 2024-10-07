اتفاقية لتنفيذ التحول الرقمي في وزارة الصحة بـ100 مليون دولار

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاقية مع صندوق أبو ظبي للتنمية لتنفيذ مشروع التحول الرقمي في وزارة الصحة بقيمة 100 مليون دولار .

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ووقّع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "بريسايت" الإماراتية الدكتور عادل الشرجي، بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، على عقد التنفيذ الخاص بالمشروع.



وتهدف الاتفاقية إلى تطوير التحول الرقمي في وزارة الصحة بما يخدم تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وإيجاد حلول للمشاكل الحالية ومواكبة التقنيات الحديثة المستخدمة في هذا القطاع.



وقدمت طوقان شكر وتقدير الحكومة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على الدعم المتواصل الذي استمر لسنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة، التي أرسى دعائمها جلالة الملك عبد الله الثاني، وأخوه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



وأكدت أن صندوق أبو ظبي للتنمية شريك أساسي للحكومة الأردنية، مشددة على التطلع الدائم لتطوير التعاون الاقتصادي والتنموي مع الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل المشروعات ذات الأولوية؛ لا سيّما أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.



وأشارت طوقان إلى أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة الأردنية وصندوق أبو ظبي للتنمية في تشرين الثاني الماضي، التي بلغت قيمتها 400 مليون دولار لتمويل عدد من المشاريع التنموية المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام؛ إذ وقع عقد التنفيذ الخاص بمشروع التحول الرقمي في وزارة الصحة، ضمن المبلغ المخصص من مذكرة التفاهم الموقعة مع الصندوق للمشروع البالغ قيمته 100 مليون دولار.



ويهدف المشروع إلى تطوير التحول الرقمي في وزارة الصحة بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومواكبة التقنيات الحديثة المستخدمة في هذا القطاع.

بدوره، قال سميرات، إنّ هذه المشاريع تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تحول رقمي شامل في القطاع الصحي، بما في ذلك المرحلة الأولى الخاصة بتطوير منصة لتبادل البيانات الصحية، وتوفير خدمات صحية عن بُعد من خلال المستشفى الافتراضي، ما يعزز من قدرة المواطنين على الوصول إلى الرعاية الصحية في أي وقت ومن أي مكان.



وأضاف أن إنشاء نظام لفوترة المرضى يسهم في رفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات وتحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز ثقتهم في النظام الصحي وتحقيق استدامة حقيقية للخدمات.

من جانبه، أكد السويدي، اهتمام دولة الإمارات بتنمية وتطوير العلاقات التنموية مع الأردن، واستعداد الصندوق الدائم للوقوف الى جانب المملكة لمواجهة مختلف التحديات، وتمكينها من تنفيذ مشروعات منبثقة عن الخطط التنموية التي تتبناها الحكومة الأردنية.



ويقوم مشروع "التحول الرقمي في وزارة الصحة" يقوم على رقمنة الخدمات في القطاع الصحي، وتوفير مجموعة منها عن بعد من خلال إنشاء مستشفى افتراضي.



ويتضمن المشروع أيضا إعادة تأهيل مبنى مستشفى السلط القديم، وتوفير أنظمة إلكترونية لتوفير الخدمات الصحية؛ إذ تتضمن المرحلة الأولى منه توفير 3 خدمات هي: تبادل صور الأشعة عن بُعد، وتقديم الخدمات والاستشارات الصحية لمرضى الغسيل الكلوي عن بُعد، والتشاور عن بُعد بين الأطباء فيما يتعلق بمرضى وحدة العناية المركزة، إضافة إلى بناء نظام فوترة المرضى في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والإسهام في تجهيز مركز محاكاة تدريب الكوادر الطبية.