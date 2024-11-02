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اتفاقية لتوفير فرص عمل بين نقابة المهندسين وغرفة صناعة إربد

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جانب من اللقاء
السبت، 02-11-2024 03:57 م

الوكيل الإخباري- وقع رئيس غرفة صناعة اربد، هاني أبو حسان، ورئيس مجلس فرع نقابة المهندسين في محافظة إربد، الدكتور خالد الردايدة، اتفاقية لتوفير فرص عمل وتدريب للمهندسين في القطاع الصناعي.

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وأكد أبو حسان، أهمية الشراكة مع نقابة المهندسين، مشيرًا إلى أن الغرفة ملتزمة بدورها في خدمة المجتمع المحلي ودعم القطاع الصناعي من خلال توفير فرص تدريب وتشغيل مستدامة تسهم في تنمية الكوادر الهندسية ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية في مصانع المحافظة.


وأوضح، أن هذه الاتفاقية تأتي كجزء من جهود الغرفة لدعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز مساهمة الشباب في الصناعة الوطنية، وتطوير مهارات الكوادر المحلية بما يخدم المجتمع الصناعي ويرفع من كفاءته.


ومن جانبه، أعرب الردايدة، عن تقديره لجهود "صناعة إربد" في دعم وتشغيل الكوادر الهندسية وتعاونها مع النقابة لخدمة المهندسين الجدد وإدماجهم في سوق العمل.

 
gnews

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