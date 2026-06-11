اتفاق لتأسيس مجلس أعمال بين تجارة الأردن وغرف إقليم كردستان العراق

الوكيل الإخباري- بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان مع رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كردستان العراق كيلان حاجي سعيد، والوفد المرافق سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين، وتوسيع آفاق الشراكة بين مجتمعي الأعمال.

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وتم الاتفاق مبدئيا خلال اللقاء، الذي عقد بمقر غرفة تجارة عمان بحضور القنصل العام للمملكة لدى أربيل السفير زياد بطارسة، على تأسيس مجلس أعمال مشترك بين غرفة تجارة الأردن واتحاد الغرف التجارية والصناعية في إقليم كردستان العراق، ليكون منصة اقتصادية مؤسسية تسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لمستويات أكثر تقدما.



وحسب بيان لتجارة عمّان الخميس، سيضم المجلس أصحاب أعمال واقتصاديين وممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية من الجانبين، بما يعزز التواصل المباشر بين مؤسسات القطاع الخاص ويفتح آفاقا جديدة للشراكات والاستثمارات المشتركة ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك.



كما اتفق الجانبان على إرساء علاقة توأمة بين غرفتي تجارة عمان وأربيل من خلال توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، بما يعزز تبادل الخبرات والمعلومات والخدمات ويدعم جهود تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.



كما اتفقا على إنشاء منصة إلكترونية مشتركة تشكل بنك معلومات اقتصاديا متكاملا، تتضمن قاعدة بيانات للسلع والمنتجات والشركات والفرص التجارية والاستثمارية والحوافز المتاحة، إضافة إلى التشريعات والأنظمة والمؤشرات الاقتصادية ذات العلاقة، بما يسهم في تسهيل التواصل بين الشركات ورجال الأعمال وتعزيز حركة التبادل التجاري والاستثماري.



وستتضمن المنصة أيضا معلومات عن الوجهات السياحية في الأردن وإقليم كردستان، والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات السياحة والسياحة العلاجية والتعليمية، بما يعزز الترويج المتبادل للمنتجات والخدمات والفرص الاقتصادية المتاحة.