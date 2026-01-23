الجمعة 2026-01-23 03:04 م

اجتماع أردني - أوروبي ببروكسل الاثنين تمهيدا لمؤتمر استثماري في البحر الميت 21 نيسان

الجمعة، 23-01-2026 02:45 م

الوكيل الإخباري-   تنظّم البعثة الأردنية لدى الاتحاد الأوروبي، الاثنين المقبل، جلسة حوارية رفيعة المستوى لإبراز البيئة والمزايا الاستثمارية في الأردن، وذلك بمقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل، تمهيدا لعقد المؤتمر الاستثماري الأردني الأوروبي في البحر الميت يومي 21–22 نيسان 2026.

وتعقد هذه الفعالية بالتعاون مع المديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية الأوروبية (DG MENA)، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن.


وتأتي الجلسة الحوارية تحضيرا لمؤتمر الاستثمار الأول بين الأردن والاتحاد الأوروبي في البحر الميت، الذي سينطلق تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني وبحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.


وستجمع الجلسة الحوارية مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون منطقة المتوسط دوبرافكا سويتشه، ووفدا أردنيا وزاريا عالي المستوى، إلى جانب جمعيات الأعمال الأوروبية، والمؤسسات المالية الأوروبية، وممثلي الشركات والقطاع الخاص.


وتهدف الفعالية إلى إطلاع المستثمرين الأوروبيين، قبل انعقاد المؤتمر الاستثماري، على الأدوات المالية للاتحاد الأوروبي التي ستوفّر دعما ماليا بقيمة 1.4 مليار يورو كضمانات لتشجيع وحشد الاستثمارات الأوروبية في الأردن.


وستركّز المناقشات على فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك المياه، والطاقة، والرقمنة والتكنولوجيا، والربط الإقليمي، والنقل واللوجستيات، فضلا عن الصناعات ذات القيمة العالية مثل المعادن الحرجة، والأسمدة، وتصنيع الأغذية، والصناعات الدوائية.

 
 


