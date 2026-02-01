احتياطات "المركزي" الأجنبية ترتفع إلى 28.5 مليار دولار

05:12 م

الوكيل الإخباري- قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، اليوم الأحد، إن الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي ارتفعت إلى 28.5 مليار دولار في نهاية كانون الثاني الماضي ما يغطي مدة أكثر من 10 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، كما انخفض معدل الدولرة إلى 17.6 بالمئة في نهاية عام 2025.





وأضاف الشركس أن معدل التضخم في عام 2025 جاء منسجما مع تقديرات البنك المركزي، عند مستوى يقل عن 2 بالمئة، مع توقعات باستقراره حول هذا المعدل في عام 2026، بما يحافظ على القوة الشرائية ويعزز بيئة التخطيط والاستثمار.

