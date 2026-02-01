احتياطات "المركزي" الأجنبية ترتفع إلى 28.5 مليار دولار

وأضاف الشركس أن معدل التضخم في عام 2025 جاء منسجما مع تقديرات البنك المركزي، عند مستوى يقل عن 2 بالمئة، مع توقعات باستقراره حول هذا المعدل في عام 2026، بما يحافظ على القوة الشرائية ويعزز بيئة التخطيط والاستثمار.
