الأحد 2026-02-01 06:49 م

احتياطات "المركزي" الأجنبية ترتفع إلى 28.5 مليار دولار

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي
 
الأحد، 01-02-2026 05:12 م
الوكيل الإخباري-   قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، اليوم الأحد، إن الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي ارتفعت إلى 28.5 مليار دولار في نهاية كانون الثاني الماضي ما يغطي مدة أكثر من 10 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، كما انخفض معدل الدولرة إلى 17.6 بالمئة في نهاية عام 2025. اضافة اعلان


 وأضاف الشركس أن معدل التضخم في عام 2025 جاء منسجما مع تقديرات البنك المركزي، عند مستوى يقل عن 2 بالمئة، مع توقعات باستقراره حول هذا المعدل في عام 2026، بما يحافظ على القوة الشرائية ويعزز بيئة التخطيط والاستثمار.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يعود إلى أرض الوطن

الملك والرئيس المصري يعقدان مباحثات في القاهرة

أخبار محلية الملك والرئيس المصري يعقدان مباحثات في القاهرة

ب

شؤون برلمانية القاضي يرأس وفدا نيابيا إلى فيتنام

ت

أخبار محلية مجلس المحافظة و"تنفيذي جرش" يناقشان موازنة العام الحالي

قيادة الشرطة العسكرية الملكية تحتفل بعيد ميلاد الملك

أخبار محلية قيادة الشرطة العسكرية الملكية تحتفل بعيد ميلاد الملك

المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

أخبار محلية عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

ب

خاص بالوكيل علان يكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب الأحد رغم إغلاق الأسواق العالمية

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي احتياطات "المركزي" الأجنبية ترتفع إلى 28.5 مليار دولار



 






الأكثر مشاهدة