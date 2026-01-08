احتياطيات الذهب بالأردن تصل إلى 10 مليارات دولار لأول مرة

ووفقًا للبيانات، وصل حجم احتياطيات البنك من الذهب إلى قرابة 2.342 مليون أونصة حتى نهاية 2025.
أما الاحتياطيات الأجنبية من العملات الصعبة، فقد ارتفعت لدى البنك المركزي الأردني لتصل إلى 25.5 مليار دولار مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا، لتكفي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9 أشهر ولأول مرة.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الخميس
-
ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في الأردن إلى 25.5 مليار دولار
-
المركزي يطرح أول إصدار من سندات الخزينة لعام 2026 بحجم 100 مليون دينار
-
6.8 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
انخفاض أسعار الذهب في الأردن الاربعاء
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
-
2080 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم
-
قفزة كبيرة على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثالثة