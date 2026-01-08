الخميس 2026-01-08 11:46 ص

احتياطيات الذهب بالأردن تصل إلى 10 مليارات دولار لأول مرة

سبائك ذهب
سبائك ذهب
 
الخميس، 08-01-2026 10:28 ص
الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن قيمة احتياطيات البنك من الذهب وصلت إلى مستوى قياسي جديد لتسجل 10 مليارات دولار حتى نهاية 2025.اضافة اعلان


ووفقًا للبيانات، وصل حجم احتياطيات البنك من الذهب إلى قرابة 2.342 مليون أونصة حتى نهاية 2025.

أما الاحتياطيات الأجنبية من العملات الصعبة، فقد ارتفعت لدى البنك المركزي الأردني لتصل إلى 25.5 مليار دولار مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا، لتكفي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9 أشهر ولأول مرة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

اف

منوعات شاهد ماذا فعل انفجار عبوة مشروب غازي داخل سيارة في تركيا

ارشيفية

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط مع استقرار الدولار عالميا

تحذير هام من مديرية الأمن العام لجميع المواطنين

أخبار محلية مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي

خخ

منوعات الخزانة العلوية للطائرة.. لماذا يجب ألا تضع معطفك فيها؟

الأردنيون على موعد مع منخفض جديد وأمطار غزيرة

أخبار محلية الأشغال: إجراءات ميدانية واحترازية شاملة استعدادًا للمنخفض الجوي

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الخميس

الحكومة توافق على نظام تنظيمي جديد لوزارة العمل لتعزيز فعالية التفتيش

أخبار محلية عمل الزرقاء: 2541 عاملا مشمولا بالضمان خلال العام الماضي

لغغغغغغاللل

منوعات رغم انشغالهما المستمر.. هواية غير متوقعة تجمع ترامب وزوجته



 




الأكثر مشاهدة