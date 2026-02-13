احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي ترتفع 3 مليارات دولار خلال كانون الثاني

02:04 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/764199 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني ارتفاع قيمة احتياطياته من الذهب بنحو 3 مليارات دولار خلال شهر كانون الثاني الماضي. اضافة اعلان





وبحسب البيانات، بلغ إجمالي قيمة احتياطيات البنك المركزي حتى نهاية شهر كانون الثاني 2026 نحو 13 مليار دولار.

تم نسخ الرابط





