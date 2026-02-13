الجمعة 2026-02-13 02:41 م

احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي ترتفع 3 مليارات دولار خلال كانون الثاني

الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني ارتفاع قيمة احتياطياته من الذهب بنحو 3 مليارات دولار خلال شهر كانون الثاني الماضي.اضافة اعلان


وبحسب البيانات، بلغ إجمالي قيمة احتياطيات البنك المركزي حتى نهاية شهر كانون الثاني 2026 نحو 13 مليار دولار.
 
 


