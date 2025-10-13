ارتفاع أسعار الذهب عالميا لمستوى قياسي جديد

08:50 ص

الوكيل الإخباري- ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد، الاثنين، مدعومًا بالطلب على الملاذ الآمن وسط تجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وتوقّعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.





وصعدت الفضة أيضًا لأعلى مستوى لها على الإطلاق.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 4044.29 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:53 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجّل مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 4059.30 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 1.6% إلى 4062.50 دولارًا.



وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، رسومًا جمركية بنسبة 100% على البضائع الصينية الواردة إلى بلاده، وأعلن عن ضوابط جديدة على تصدير البرمجيات المهمة اعتبارًا من الأول من تشرين الثاني (نوفمبر)، ردًا على قيود فرضتها الصين على العناصر الأرضية النادرة والمعدات.



ودافعت بكين، الأحد، عن القيود التي فرضتها وقالت إنها مبرَّرة، دون أن تفرض رسومًا إضافية على السلع الأميركية.



وقال كايل رودا، المحلل لدى "كابيتال دوت كوم": "إنه أمر مثير، لأن التطورات في الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة كانت تدفع باتجاه تراجع الذهب، لكن الآن لدينا عودة ظهور المخاطر بسبب التوتر التجاري المحتدم بين الولايات المتحدة والصين".



وقفزت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2% إلى مستوى قياسي بلغ 51.52 دولارًا للأوقية، متأثرة بالعوامل ذاتها التي تحرّك الذهب.



وارتفع الذهب، الذي لا يدرّ عوائد، بنسبة 54% منذ بداية العام وحتى الآن، مدفوعًا بالمخاطر الجيوسياسية إلى جانب الشراء القوي من جانب البنوك المركزية وتدفّقات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات، وتوقّعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، والتوتر الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية.