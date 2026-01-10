ارتفاع أسعار الذهب في الأردن إلى مستوى تاريخي جديد

وحسب النشرة التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 104.70 و81.40 و63.40 دينارا على التوالي.
