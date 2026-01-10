السبت 2026-01-10 01:47 م

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن إلى مستوى تاريخي جديد

مصاغ ذهبي
مصاغ ذهبي
 
السبت، 10-01-2026 10:16 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليًا، اليوم السبت ، بمقدار دينار و 50 قرشًا للغرام من عيار 21.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية السبت، عند 91.50 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 87.80 دينارا لجهة الشراء.


وحسب النشرة التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 104.70 و81.40 و63.40 دينارا على التوالي.

 


Image1_1202610101252394776142.jpg

 
 


