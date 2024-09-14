ارتفاع أسعار الذهب في الأردن إلى مستويات جنونية

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر غرام الذهب في الاردن بمقدار 70 قرشا ليصل إلى سعر تاريخي جديد وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات .



وبلغ سعر غرام 21 عند 52.2 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 50.20 دينارا لجهة البيع.



وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 59.9 و 46.3 دينارا على التوالي.

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