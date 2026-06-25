ارتفاع أسعار الذهب في الأردن الخميس

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، 81.70 لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 77.50 دينار لجهة الشراء في التسعيرة المسائية.
كما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 93.90 دينارا و71.90 دينار على التوالي.
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