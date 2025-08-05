الأربعاء 2025-08-06 02:15 ص
 

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية الثلاثاء

ذهب
ذهب
 
الثلاثاء، 05-08-2025 06:52 م
الوكيل الإخباري-   أصدرت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، الثلاثاء، التسعيرة الثانية لبيع الذهب في السوق المحلية، حيث ارتفعت الأسعار مقارنة مقارنة بالتسعيرة الأولى.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 "الأكثر طلباً بين المواطنين" 68.700 ، فيما بلغ سعر شراء الغرام 66.500 .

وتالياً التسعيرة الثانية :


Image1_820255183749759604060.jpg
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يهدد بسيطرة الحكومة على العاصمة واشنطن .. ما القصة ؟

ل

منوعات تقرير خفر السواحل حول غرق الغواصة "تيتان" يكشف عن مفاجأة صادمة

ل

أخبار محلية 5428 شكوى عمالية عبر منصة "حماية"

طائرة تدريب واستطلاع - تعبيرية

عربي ودولي الجزائر .. مقتل 4 أشخاص في سقوط طائرة بمطار جيجل

G

أسواق ومال ترامب يستبعد بيسنت من رئاسة الاحتياطي الفيدرالي

طائرات في سماء غزة _ أرشيف

فلسطين طائرات بريطانية تواصل التحليق فوق غزة .. ما الهدف ؟

ا

عربي ودولي ترامب: أريد سحب الولايات المتحدة من النزاع الأوكراني وهذه ليست حربي

إنزال جوي لمساعدات فوق غزة

عربي ودولي مسؤولون: ترامب يخطط لتولي إدارة الجهود الإنسانية في غزة



 
 



الأكثر مشاهدة