ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الاكثر طلبًا 54.60 دينارًا للبيع مقابل 52.60 دينارًا لسعر الشراء.
في حين بلغ سعر الغرام لعياري 24 و 18 على التوالي، 63 دينارًا و 48.6 دينارًا لسعر البيع مقابل 60.5 دينارًا و 45.1 دينارًا للشراء.
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