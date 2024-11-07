ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية مساء اليوم الخميس، في التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات صياغة الحلي والمجوهرات الاردنية. اضافة اعلان





وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الاكثر طلبًا 54.60 دينارًا للبيع مقابل 52.60 دينارًا لسعر الشراء.



في حين بلغ سعر الغرام لعياري 24 و 18 على التوالي، 63 دينارًا و 48.6 دينارًا لسعر البيع مقابل 60.5 دينارًا و 45.1 دينارًا للشراء.