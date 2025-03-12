ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 عند 59.60 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة مقابل 57.60 دينارا لجهة الشراء.
وكما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محالّ الصاغة 68.4 و53.1 دينارا و40.4 دينارا على التوالي.
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