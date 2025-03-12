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ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

ذهب
ذهب
 
الأربعاء، 12-03-2025 09:17 م

الوكيل الإخباري-  ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأربعاء، بمقدار 40 قرشًا للغرام الواحد، بحسب التسعيرة المسائية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 عند 59.60 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة مقابل 57.60 دينارا لجهة الشراء.

وكما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محالّ الصاغة 68.4 و53.1 دينارا و40.4 دينارا على التوالي.

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