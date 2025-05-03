ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في الأردن 66.1 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء 64.1 دينارًا.
كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14، لغايات الشراء من محلات الصاغة، 76.2 و58.6 و44.7 دينارًا على التوالي.
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