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ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

ذهب
ذهب
 
السبت، 03-05-2025 10:04 ص
الوكيل الإخباري-    ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بمقدار 30 قرشًا للغرام الواحد، اليوم السبت، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في الأردن 66.1 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء 64.1 دينارًا.

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14، لغايات الشراء من محلات الصاغة، 76.2 و58.6 و44.7 دينارًا على التوالي.
 
gnews

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