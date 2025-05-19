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ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

ذهب
ذهب
 
الإثنين، 19-05-2025 11:10 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني ارتفاعًا بمقدار 40 قرشا الإثنين ، بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبًا بين الأردنيين، 65.50 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء من المحلات 63.50 دينارًا.

 

وسجل سعر بيع غرام الذهب عيار 24 75.20 دينارًا، مقابل 72.80 دينارًا سعر الشراء، فيما بلغ سعر بيع الغرام من عيار 18 58.20 دينارًا، وسعر شرائه 54.20 دينارًا. 

 
gnews

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