ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري- شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني ارتفاعًا بمقدار 40 قرشا الإثنين ، بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبًا بين الأردنيين، 65.50 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء من المحلات 63.50 دينارًا.