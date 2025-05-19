ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبًا بين الأردنيين، 65.50 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء من المحلات 63.50 دينارًا.
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