ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

10:55 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756904 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ارتفعت اسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الخميس،، بمقدار 20 قرشًا للغرام، حسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





وسجل سعر الغرام من عيار 21 الاكثر طلبًا من الأردنيين، 85.6 دينارا، قرشا لجهة الشراء ليبلغ 81.1 دينارا.



كما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 98.0 و75.9 و57.60 دينارا على الترتيب.





تم نسخ الرابط





