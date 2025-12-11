الخميس 2025-12-11 12:01 م

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

الخميس، 11-12-2025 10:55 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت اسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الخميس،، بمقدار 20 قرشًا للغرام، حسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وسجل سعر الغرام من عيار 21 الاكثر طلبًا من الأردنيين، 85.6 دينارا، قرشا لجهة الشراء ليبلغ 81.1 دينارا.

كما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 98.0 و75.9 و57.60 دينارا على الترتيب.
 
 


