ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

وسجل سعر الغرام من عيار 21 الاكثر طلبًا من الأردنيين، 85.6 دينارا، قرشا لجهة الشراء ليبلغ 81.1 دينارا.
كما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 98.0 و75.9 و57.60 دينارا على الترتيب.
