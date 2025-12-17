ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

وحسب النشرة الصباحية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 100.2 و77.7 و59.2 دينارا على التوالي.
