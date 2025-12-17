الأربعاء 2025-12-17 12:14 م

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

ذهب
ذهب
الأربعاء، 17-12-2025 10:33 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الأربعاء، بمقدار 50 قرشا ليبلغ 87.7 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 84.1 دينارا لجهة الشراء.اضافة اعلان


وحسب النشرة الصباحية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 100.2 و77.7 و59.2 دينارا على التوالي.
 
 


