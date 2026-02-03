الثلاثاء 2026-02-03 08:41 م

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

توضيح هام من نقابة "الحلي والمجوهرات" حول أسعار الذهب في الأردن
الذهب
 
الثلاثاء، 03-02-2026 06:56 م
الوكيل الإخباري-    ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي للمرة الثالثة اليوم الثلاثاء، بمقدار 10 قروش للغرام الواحد، بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الاكثر رغبة بين الأردنيين 100.80 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 96.10 دينارا للشراء.

وبلغت أسعار عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 115.10و 89.50 و69.70 دينارا على التوالي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم إيران

عربي ودولي أكسيوس: طهران تطالب بتغيير مكان وصيغة محادثات النووي مع واشنطن

ذهب

أخبار محلية الجرائم الإلكترونية تُحذّر من شراء الذهب عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي

طابع بريدي تذكاري بعنوان "الذكرى المئوية للاتحاد الدولي لهواة جمع الطوابع"

أخبار محلية طابع بريدي تذكاري بعنوان "الذكرى المئوية للاتحاد الدولي لهواة جمع الطوابع"

مستشفى

أخبار محلية والدة الطفلة ملك: هذا السبب الحقيقي في وفاة ابنتي

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية مدير الخدمات الطبية: مجمع خلدا لطب الأسنان سيخفف الضغط عن المدينة الطبية

توضيح هام من نقابة "الحلي والمجوهرات" حول أسعار الذهب في الأردن

اقتصاد محلي ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

حادث صهريج غاز على طريق تتن وإغلاق السير بالاتجاهين

أخبار محلية حادث صهريج غاز على طريق تتن وإغلاق السير بالاتجاهين

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ينعى رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات

أخبار محلية "الوطني لحقوق الإنسان" ينعى أحمد عبيدات



 




الأكثر مشاهدة