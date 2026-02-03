ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

06:56 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763192 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي للمرة الثالثة اليوم الثلاثاء، بمقدار 10 قروش للغرام الواحد، بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الاكثر رغبة بين الأردنيين 100.80 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 96.10 دينارا للشراء.



وبلغت أسعار عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 115.10و 89.50 و69.70 دينارا على التوالي.

تم نسخ الرابط





