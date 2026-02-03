ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الاكثر رغبة بين الأردنيين 100.80 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 96.10 دينارا للشراء.
وبلغت أسعار عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 115.10و 89.50 و69.70 دينارا على التوالي.
