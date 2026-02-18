ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري- سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية، مساء الأربعاء، ارتفاعا بواقع نصف دينار للغرام الواحد، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 115.3 دينارا، فيما بلغ سعر الشراء 111.1 دينارا.



وسجل سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبا في السوق المحلية، 100.5 دينار، مقابل 95.8 دينارا للشراء.