ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 115.3 دينارا، فيما بلغ سعر الشراء 111.1 دينارا.
وسجل سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبا في السوق المحلية، 100.5 دينار، مقابل 95.8 دينارا للشراء.
كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 18 نحو 89.5 دينارا، وسعر الشراء 82.2 دينارا، في حين وصل سعر بيع غرام الذهب من عيار 14 إلى 70 دينارا، مقابل 61.2 دينارا للشراء.
