الأربعاء 2026-02-18 07:30 م

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد
الذهب
 
الأربعاء، 18-02-2026 06:12 م

الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية، مساء الأربعاء، ارتفاعا بواقع نصف دينار للغرام الواحد، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 115.3 دينارا، فيما بلغ سعر الشراء 111.1 دينارا.


وسجل سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبا في السوق المحلية، 100.5 دينار، مقابل 95.8 دينارا للشراء.


كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 18 نحو 89.5 دينارا، وسعر الشراء 82.2 دينارا، في حين وصل سعر بيع غرام الذهب من عيار 14 إلى 70 دينارا، مقابل 61.2 دينارا للشراء.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء.

أخبار محلية الحكومة : تصويب 19 مخرجاً رقابيَّاً سُجِّلت بحقّ 11 جهة ومؤسَّسة وثَّقها ديوان المحاسبة

الجمعية الأردنية للتصوير

أخبار محلية إطلاق مسابقة "نفحات رمضانية" للتصوير الفوتوغرافي

7 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

فلسطين استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في خان يونس

"الوطنية لإدارة غزة" تدعو لتمكينها الكامل لتولي المسؤوليات

فلسطين الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية تقديم دعم للجنة الوطنية لإدارة غزة

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمّان: إيقاف مؤقت لخدمة دفع مخالفات المركبات مساء الأربعاء

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية تعميم بقبول وتسجيل طلبة الدورة التكميلية المدعوون لخدمة العلم

تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد

اقتصاد محلي ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

عطلة

أخبار محلية الحكومة تستطلع آراء الموظفين حول الدوام 4 أيام بدلا من 5 - رابط



 




الأكثر مشاهدة