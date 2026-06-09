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ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

ذهب
ذهب
 
الثلاثاء، 09-06-2026 11:36 ص
الوكيل الإخباري-    ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الثلاثاء، بمقدار 10 قروش للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة لدى الأردنيين عند 88.60 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 84.30 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 101.70 و 78.10 دينارا على التوالي.
 
 


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